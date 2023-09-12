Подмосковье 12 сентября 2023, 18:29 Космонавты из Балашихи установили новый рекорд России по длительности нахождения на МКС Роскосмос

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Космонавт из Балашихи Сергей Прокопьев вместе с Дмитрием Петелиным и астронавтом NASA Фрэнком Рубио установили новый рекорд России по длительности нахождения на МКС во время одного полета. Космонавты превысили достижение своего соотечественника Петра Дуброва, который ранее провел на МКС 355 суток три часа 45 минут и 21 секунду.

Команда прибыла на МКС в сентябре прошлого года. Миссию космонавтов продлили до 27 сентября текущего года из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союз МС-22». Инцидент произошел 15 декабря. Таким образом, они проведут на орбите 371 день.

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Для их возвращения на орбиту в беспилотном режиме ввели корабль «Союз МС-23».

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