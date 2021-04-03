Космонавты и газовики сошлись в хоккейном матче в Электростали

Необычный хоккейный матч прошел в городском округе Электросталь. На лед вышли команда космонавтов «Наши», основанная Юрием Гагариным, и команда хоккейного клуба и «Газпром Трансгаз Москва». Это первый матч в рамках федерального проекта «Сыграй в команде „Наши“» с космонавтами.

Хоккейную команду «Наши» в Центре подготовки космонавтов возродили в 2015 году. Спортсмены выступают и часто побеждают в любительских турнирах. О том, как впервые команда собралась рассказал герой России, летчик-космонавт Сергей Залетин.

«Первый «гагаринский набор» — двадцатка летчиков. Все любили играть в хоккей, поэтому Юрий Гагарин и собрал команду «Наши». Это позволяло поддерживать себя в хорошей физической форме для будущих полетов в космос», — поделился он.

На лед хоккеисты из команды «Наши» вышли в майках с портретами космонавтов первого отряда. Кроме покорителей космоса, в команду вошли жители Звездного городка и Щелкова, а также работники предприятий Роскосмоса.

Источник фото: телеканал «360»

Игра получилась яркой, множество голевых моментов, скорость и накал атмосферы. Но в хоккейном матче всегда есть победитель. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу команды «Наши».

«Спортивный уровень хороший. Самое главное, что чувствуется — ребята относятся друг к другу с большим вниманием. Помогают даже из противоположных команд», — оценил прошедший матч герой России летчик-космонавт Михаил Тюрин.

Это первый матч в рамках федерального проекта «Сыграй в команде «Наши» с космонавтами», рассказал глава городского округа Звездный городок Евгений Баришевский. Он призвал всех не оставаться в стороне от спорта.

«Хоккейным матчем команды «Наши» мы начинаем череду мероприятий. И конечно же: хочешь быть здоровым — занимайся хоккеем, хочешь быть космонавтом — занимайся хоккеем», — призвал он всех.

В рамках прошедшего мероприятия космонавты не только вышли на лед, но и пообщались с юными спортсменами из школы олимпийского резерва по хоккею Электростали.