Подмосковье 18 декабря 2022, 09:33 Космонавту и почетному жителю Подмосковья Борису Волынову исполнилось 88 лет

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Борис Волынов — один их тех, кто создавал подмосковный Звездный Городок. Дважды Герой Советского Союза, он является обладателем мировых рекордов и бесценного опыта в деле освоения Вселенной. Знаменитый космонавт и почетный гражданин Подмосковья празднует сегодня свое 88-летие.

Летчик-космонавт СССР родился 18 декабря 1934 года в Иркутске. Был участником «Гагаринского набора», командиром космических кораблей «Союз-5», «Союз-21» и орбитальной станции «Салют-5». Это Волынов осуществил первую в мире стыковку двух пилотируемых кораблей.

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Борис Валентинович окончил Сталинградское военное авиационное училище летчиков и Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Он — кандидат технических наук, автор публикаций и книг, посвященных исследованию и освоению космического пространства. Волынову принадлежит мировой рекорд профессиональной деятельности в отряде космонавтов — 30 лет. Имеет воинское звание полковника авиации.

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С 1990 года Борис Волынов на пенсии, но продолжает вести активную общественную и политическую деятельность, является доверенным лицом президента Владимира Путина. Он — первый почетный гражданин Звездного Городка. В 2019 году постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева ему присвоено еще одно звание — почетный гражданин Московской области.