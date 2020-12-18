Космонавту Борису Волынову исполнилось 86 лет. Он мировой рекордсмен по срокам службы

Борис Волынов родился еще в далеком 1934 году в Иркутске. Он выполнил первую в мире стыковку пилотируемых кораблей. На это у космонавта ушло четыре часа и 35 минут.

Он был одним из участников «Гагаринского набора» в 1960 году, командиром кораблей «Союз-5», «Союз-21» и станции «Салют-5».

Его путь начался еще в Сталинградском военном авиационном училище летчиков. Он окончил его, а затем Военно–воздушную инженерную академию имени профессора Жуковского.

Так Борис Волынов стал летчиком-инженером — космонавтом по специальности, а вскоре — кандидатом технических наук.

Он также известен как автор различных публикаций и книг об освоении космоса. Не раз Борис Валентинович был участником международных научных конференций и семинаров.

Пенсионером космонавт стал в 1990-м. Он активно участвует не только в общественной, но и политической деятельности.

С весны 2012-го Волынов стал доверенным лицом президента России. Кроме того, он дважды Герой Советского Союза и Герой Кузбасса.

Космонавт уже награжден орденами Ленина, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени. Ему вручили и медаль «За охрану государственной границы».

Он первый почетный гражданин Звездного Городка. Волынов — кавалер орденов и медалей многих зарубежных стран.

А с прошлого года постановлением губернатора ему присвоили звание почетного гражданина Московской области.