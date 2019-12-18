Космонавту Борису Волынову исполнилось 85 лет. Он готовился к полетам вместе с Гагариным
Борис Валентинович Волынов родился 18 декабря 1934 года в Иркутске. Со школьной скамьи мечтал стать летчиком. Окончил Сталинградское военное авиационное училище, служил в Московском округе противовоздушной обороны. Уже в 1960 году Бориса Валентиновича зачислили в первый отряд космонавтов.
На счету Волынова полет на космическом корабле «Союз-5». Тогда была произведена первая стыковка с другим аппаратом — «Союз-4». Второй полет космонавта прошел на корабле «Союз-21» вместе с Виталием Жолобовым. Сейчас Борис Валентинович является рекордсменом в Центре подготовки космонавтов — 30 лет работы. И сегодня, 18 декабря, он получил звание почетного гражданина Московской области. Поздравил космонавта президент России Владимир Путин.
«Примите поздравление со знаменательным 85-летним юбилеем. Представитель первого легендарного отряда космонавтов, человек большого личного мужества, вы внесли значимый вклад в освоение околоземного пространства, развитие отечественной ракетно-космической отрасли, укрепление международного авторитета нашей страны. Ваш многолетний плодотворный труд достоин самого глубокого уважения и признания. Желаю вам сил, бодрости духа и всего наилучшего», — зачитал послание президента губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Поздравил космонавта и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он наградил Бориса Волынова ведомственным знаком отличия «За верность космосу».
Сейчас Борис Валентинович и его жена Тамара Федоровна живут в Звездном Городке по соседству с вдовой Юрия Гагарина — Валентиной Ивановной. У семьи двое детей и трое внуков.