Космонавту Борису Волынову исполнилось 85 лет. Он готовился к полетам вместе с Гагариным

Летчик-космонавт СССР и дважды Герой Советского Союза Борис Волынов отмечает 18 декабря юбилей — 85 лет. Мероприятие в честь легенды полетов в космос прошло в Звездном Городке.

Борис Валентинович Волынов родился 18 декабря 1934 года в Иркутске. Со школьной скамьи мечтал стать летчиком. Окончил Сталинградское военное авиационное училище, служил в Московском округе противовоздушной обороны. Уже в 1960 году Бориса Валентиновича зачислили в первый отряд космонавтов.

Почтовая марка СССР в честь полета корабля «Союз-21». Источник: wikipedia.org

На счету Волынова полет на космическом корабле «Союз-5». Тогда была произведена первая стыковка с другим аппаратом — «Союз-4». Второй полет космонавта прошел на корабле «Союз-21» вместе с Виталием Жолобовым. Сейчас Борис Валентинович является рекордсменом в Центре подготовки космонавтов — 30 лет работы. И сегодня, 18 декабря, он получил звание почетного гражданина Московской области. Поздравил космонавта президент России Владимир Путин.

Источник фото: Воробьев LIVE

«Примите поздравление со знаменательным 85-летним юбилеем. Представитель первого легендарного отряда космонавтов, человек большого личного мужества, вы внесли значимый вклад в освоение околоземного пространства, развитие отечественной ракетно-космической отрасли, укрепление международного авторитета нашей страны. Ваш многолетний плодотворный труд достоин самого глубокого уважения и признания. Желаю вам сил, бодрости духа и всего наилучшего», — зачитал послание президента губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Поздравил космонавта и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он наградил Бориса Волынова ведомственным знаком отличия «За верность космосу».

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас Борис Валентинович и его жена Тамара Федоровна живут в Звездном Городке по соседству с вдовой Юрия Гагарина — Валентиной Ивановной. У семьи двое детей и трое внуков.