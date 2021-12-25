В Звездном Городке подвели итоги 2021 года. Жителей с орбиты МКС поздравил космонавт Шкаплеров

В Звездном Городке подвели итоги уходящего 2021 года. В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности главы городского округа Алексей Викторенко и космонавт Антон Шкаплеров.

«Этот год был интересный, богатый на события. Сделано много мероприятий, программ прекрасных в Звездном Городке. Это, безусловно, перевесило какие-то негативные моменты, без которых нельзя в нашей жизни. В целом все нормально», — взял слово Викторенко.

Он напомнил, что Звездный Городок в 2021 году был награжден как лучший среди ЗАТО.

Прошли культурные и спортивные мероприятия, экскурсии и встречи с космонавтами. Они были посвящены 60-летию первого полета человека в космос. С завершением юбилейного года жителей и гостей Звездного поздравил с борта МКС Антон Шкаплеров.

«Я сейчас далеко от вас, но хочу поздравить собравшихся в Доме космонавтов с наступающим Новым 2022 годом. Пожелать Вам крепкого здоровья, личного счастья и комфортного проживания в нашем благоустроенном Звездном Городке», — сказал Шкаплеров.

После подведения итогов юбилейного года перед зрителями выступил Государственный академический хореографический ансамбль «Березка».