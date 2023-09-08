Подмосковье 08 сентября 2023, 12:18 Космонавт Салижан Шарипов проголосовал в Звездном Городке

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Герой России Салижан Шарипов проголосовал на выборах в Подмосковье. Летчик-космонавт отдал свой голос на избирательном участке в Звездном Городке.

«Это большая ответственность. Каждые выборы — это будущее России, поэтому мы очень ответственно подходим к этому процессу и надеемся, что лучшие из лучших будут у власти. Надеемся на дальнейшее процветание России», — сказал космонавт журналистам.

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Явка на выборах в Московской области к 10:00 составила 3,75% и 226 810 избирателей. Голосование продлится 8, 9 и 10 сентября. Впервые в регионе применили, кроме очного формата, электронный.

К 11:35 в ДЭГ проголосовали 202 тысячи 668 человек — это почти половина от общего числа зарегистрированных на дистанционное голосование в Подмосковье.