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    29 декабря 2020, 10:23

    Космонавт прочел с орбиты любимые строки «Евгения Онегина» для гостей библиотеки в Королеве

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Командир экипажа экспедиции МКС-64 Сергей Рыжиков прочел с орбиты фрагмент «Евгения Онегина» для гостей библиотеки в Королеве. Это стало частью проекта «Слово и космос».
    Космонавт прочел с орбиты любимые строки «Евгения Онегина» для гостей библиотеки в Королеве | Изображение 1

    Губернская библиотека стала проводить литературные встречи с участием космонавтов, находящихся на борту Международной космической станции. Здесь стартовал проект «Слово и космос».

    Первая встреча просветительского проекта получила название «Онегинский космос. Роман Пушкина в потоке времени». Свои любимые строки с орбиты прочел космонавт Сергей Рыжиков.

    Космонавт прочел с орбиты любимые строки «Евгения Онегина» для гостей библиотеки в Королеве | Изображение 2

    Его слушали гости, собравшиеся в читальном зале Губернской библиотеки в Королеве. Космонавт поделился с ними своими размышлениями об известном романе в стихах и рассказал о влиянии литературы на свою жизнь.

    Это проект «Роскосмоса», Государственного института русского языка имени Пушкина, Московской губернской универсальной библиотеки.

    Космонавт прочел с орбиты любимые строки «Евгения Онегина» для гостей библиотеки в Королеве | Изображение 3

    Инициатором проведения таких литературных встреч стал сам Сергей Рыжиков. Цикл пяти литературных гостиных с онлайн-подключением к МКС планируют проводить вплоть до апреля 2021 года.