Космонавт прочел с орбиты любимые строки «Евгения Онегина» для гостей библиотеки в Королеве

Командир экипажа экспедиции МКС-64 Сергей Рыжиков прочел с орбиты фрагмент «Евгения Онегина» для гостей библиотеки в Королеве. Это стало частью проекта «Слово и космос».

Губернская библиотека стала проводить литературные встречи с участием космонавтов, находящихся на борту Международной космической станции. Здесь стартовал проект «Слово и космос».

Первая встреча просветительского проекта получила название «Онегинский космос. Роман Пушкина в потоке времени». Свои любимые строки с орбиты прочел космонавт Сергей Рыжиков.

Его слушали гости, собравшиеся в читальном зале Губернской библиотеки в Королеве. Космонавт поделился с ними своими размышлениями об известном романе в стихах и рассказал о влиянии литературы на свою жизнь.

Это проект «Роскосмоса», Государственного института русского языка имени Пушкина, Московской губернской универсальной библиотеки.

Инициатором проведения таких литературных встреч стал сам Сергей Рыжиков. Цикл пяти литературных гостиных с онлайн-подключением к МКС планируют проводить вплоть до апреля 2021 года.