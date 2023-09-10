Подмосковье 10 сентября 2023, 11:05 Космонавт Петр Климук проголосовал на выборах в Подмосковье

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Советский космонавт, дважды герой Советского Союза и генерал-полковник Петр Климук принял участие в выборах в Московской области. Он пришел на избирательный участок в Звездном Городке вместе с супругой Лилией.

«Это голос народа, а я же представитель народа, поэтому должен участвовать в избрании губернатора Московской области — это очень важно», — заявил Климук.

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Космонавт рассказал, что жители города замечают положительные перемены.

В Подмосковье работают 3983 избирательных участка, из них 3928 — постоянных и 43 — временных. За первые два дня выборов явка составила 2 420 501 человек (43,33%) на участках для голосования и 358 683 (80,56%) избирателя проголосовали через ДЭГ.

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