Подмосковье 29 августа 2023, 18:05 Космонавт Олег Кононенко возьмет на МКС памятную монету в честь 85-летия Королева Евгений Лавряшин

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Серебряную монету с изображением гениального советского конструктора Сергея Королева передали космонавту Олегу Кононенко, который в сентябре снова отправится на МКС. Он возьмет сувенир с собой на станцию, после чего экземпляр передадут местному музею.

Экипаж корабля «Союз МС-24» проводили на Байконур из Подмосковья 29 августа. Космонавт Олег Кононенко пообещал взять с собой на МКС памятную монету из родного города. Сувенир ему передал глава Королева Игорь Трифонов.

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«Олег Дмитриевич, как почетному гражданину нашего наукограда, я от всей души дарю вам эту памятную серебряную монету. Не забывайте в космосе о своем городе. Мы вами гордимся и будем ждать вашего возвращения», — напутствовал космонавта глава.

Серебряной монетой из памятной серии «Выдающиеся личности России. Конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев» награждаются жители, которые своим трудом внесли значительный вклад в развитие общественной и социально-экономической жизни городского округа.

Старт корабля «Союз МС-24» состоится 15 сентября с космодрома Байконур. Символическая монета проведет с Олегом Кононенко год в космосе, а после возвращения на Землю отправится в музей города.

Ранее Олег Кононенко оформил заявку для участия в дистанционном голосовании на выборах губернатора Московской области, где первым зарегистрированным кандидатом стал Андрей Воробьев. Космонавт рассказал, что собирается голосовать на Байконуре.