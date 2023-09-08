Подмосковье 08 сентября 2023, 10:24 Космонавт Кудь-Сверчков проголосовал на выборах в Королеве Евгений Лавряшин

Читать 360tv в

Утром 8 сентября на избирательном участке в лицее № 5 в Королеве свой выбор на голосовании за губернатора Московской области сделал Герой России, летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

«Сегодня день голосования, и я пришел проголосовать, то есть выразить свою волю. Это право и обязанность каждого гражданина — участвовать в жизни своего региона. Да, были моменты, когда я вынужденно пропускал голосование ввиду отсутствия возможности сделать выбор даже удаленно», — сказал Кудь-Сверчков.

Реклама

Космонавт родился в Байконуре, но затем его семья переехала в Королев. Он учился в школе № 20, а после с отличием окончил Московский государственный технический университет имени Баумана по специальности «Ракетные двигатели».

Напоминаем, что 8, 9 и 10 сентября жители региона выбирают губернатора, депутатов в Советы депутатов в десяти городских округах, а также депутатов Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».