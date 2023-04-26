Подмосковье 26 апреля 2023, 12:25 Космонавт Александр Лазуткин поздравил огнеборцев из Подмосковья с Днем пожарной охраны Наталья Попова, корреспондент пресс-службы администрации городского округа Подольск

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Российский космонавт Александр Лазуткин поздравил огнеборцев из Подмосковья с Днем пожарной охраны. Встреча прошла на базе поста 257-й пожарно-спасательной части в селе Сынково в Подольском округе.

Начальник территориального управления Александр Землянский рассказал, что почетный гость прибыл в подразделение по приглашению президента компании АО «ПТС» — Сергея Барбулева. Землянский уточнил, что завод специализируется на производстве спецодежды, а также пожарно-технического, аварийно-спасательного и другого оборудования.

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Космонавту организовали экскурсию по подразделению, на которой пожарные продемонстрировали учебно-материальную базу.

«Герой России Александр Лазуткин отметил сложность и опасность работы, связанной с ликвидацией пожаров и других чрезвычайных ситуаций и поздравил присутствующих с наступающим Днем пожарной охраны. Космонавт пожелал огнеборцам здоровья, успехов в нелегком деле, благополучия и спокойных дежурств», — заключил начальник теруправления.

Почетный гость вручил пожарным медали «Ветеран пожарной охраны» за самоотверженный труд и высокий профессионализм при выполнении должностных обязанностей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах. По его словам, «каждая минута имеет определяющее значение».

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