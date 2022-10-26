Космическую олимпиаду открыли в Королеве в 30-й раз | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 23:41 Космическую олимпиаду открыли в Королеве в 30-й раз

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Церемония открытия международной космической олимпиады прошла в Королеве. Мероприятие проводят тридцать лет подряд, за это время в ней поучаствовали представители из 10 стран мира.

Задача конкурса — развить интерес школьников к космической отрасли, отметил глава округа.

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«Я надеюсь, что у каждого из вас за период олимпиады появится больше вопросов, чем ответов, над этими вопросами вы будете работать еще долгие годы. И благодаря вашему труду и любви к знаниям получится потрясающий результат», — сказал глава Королева Игорь Трифонов.

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На олимпиаде ребята прошли испытания по гуманитарным предметам, впереди — физика, математика и защита проектов. Пожелать удачи ребятам приехала космонавт Елена Серова.

«Именно вы — наши будущие ученые, которые покажут нам, что за мир вокруг нас, какова наша вселенная, кто мы, откуда, куда мы идем», — обратилась к участникам Елена Серова.

Подведение итогов и награждение победителей олимпиады состоится 28 октября.