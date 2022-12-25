Подмосковье 25 декабря 2022, 18:35 «Космическую» елку для детей провели в Лосино-Петровском

Читать 360tv в

Елку главы провели в Лосино-Петровском. Детям показали спектакль-мюзикл «Космический Новый год», его придумали в народной театральной студии «Балаган».

Реклама

Гостями яркого представления стали дети участников СВО, ребята из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и из многодетных семей. «Космический Новый год» подарил ребятам незабываемые эмоции.

«Нам очень понравился спектакль. Особенно понравился Дедушка Мороз, когда он пришел, и все остальные его друзья. Было очень круто, мне все очень понравилось», — поделился впечатлениями Савелий.

Мюзикл повествовал о дружбе и добре, о волшебстве и новогоднем чуде. Вместе с героями зрители окунулись в волшебную страну инопланетян.

«Сегодняшний спектакль, как всегда, о чуде и добре. О том, что все празднуют Новый год. Что Новый год — это долгожданный праздник, когда сбываются мечты и у взрослых и у детей. В этом году мы решили сделать космическую сказку, космическое путешествие, потому что как для актеров или режиссеров — это очень интересная тема. Такая широкая, можно сделать все, что угодно», — рассказала режиссер спектакля Анастасия Черненькова.

Также детям вручили подарки от главы городского округа Сергея Джеглава.

«Дети всегда ждут чудеса. Как бы то ни было, каждый остается ребенком долгое время. Я вспоминаю свое детство, где одним из ярких и добрых впечатлений были новогодние елки», — сказал глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил детей военнослужащих на новогоднем представлении.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».