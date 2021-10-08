Космическую детскую площадку открыли в Котельниках

Новую тематическую детскую площадку открыли в Котельниках. Для школьников и дошколят сделали настоящий игровой городок, все домики, горки и лестницы которого выполнены в космическом стиле. А рядом установили спортивную зону не только для детей, но и для родителей.

В самом центре игровой зоны поставили ракету с горками и лестницами. Забравшись туда, дети могут наблюдать за оставшимися внизу родителями из иллюминаторов.

«Мы очень рады, что у нас во дворе появилась новая современная площадка, безопасная. Мне очень нравится на этой площадке. Здесь интересно. Не так, как на остальных площадках. Здесь есть где полазить, покрутиться, покачаться», — рассказала жительница Котельников Алена Лаврик.

На площадке много мест, где можно ползать, кататься и карабкаться. Мальчишки уже обещали, что будут ее беречь.

«Не будем загрязнять, не будем мусорить. Например, мы ее не будем ломать, отрывать что-то, откручивать и рисовать на ней», — отметили Михаил Соболев и Ростислав Карушев.

Чтобы детский отдых был не только полезным, но и безопасным, на площадке установили декоративное ограждение и ударопоглощающее покрытие. Кроме каруселей, качелей и горки в игровой комплекс интегрировали городок для занятий спортом.

«Например, папа вышел вместе с ребенком и позаниматься — такого не было. Сейчас даже из окна смотришь, радуешься. Потому что даже мой муж с ребенком выходит и занимаются, подтягиваются. Я считаю, что спорт — это самое главное. А дети — наше процветание и наше будущее», — отметила председатель дома № 4 по 3-му Покровскому проезду Эльмира Шульга.

Детский игровой комплекс построили в рамках губернаторской программы. В прошлом году из-за пандемии этот проект не удалось воплотить в жизнь, но в 2021-м все получилось. Типовой в губернаторской площадке сделали только площадь — минимум 450 квадратных метров. Все остальные элементы устанавливали исходя из пожеланий жителей.

«Жители наши участвовали на портале „Добродел“. Голосовали за места, где можно построить губернаторские площадки. И вот сегодня такую детскую площадку мы открываем. <…> Много детей. Дети и жители очень довольны», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Жители поблагодарили главу за подаренный для всех праздник. Дети активно участвовали в игровой танцевально-развлекательной программе, посвященной открытию комплекса.