Подмосковье 26 июня 2023, 00:30 Космический спутник для исследования поверхности Земли модернизировали в Химках

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Специалисты научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина в Химках, входящем в госкорпорацию «Роскосмос», продолжают создание устройств для первой в мире высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М». Они обеспечат круглосуточный мониторинг поверхности Земли и Северного Ледовитого океана в любую погоду.

Как отметили в пресс-службе «Роскосмоса», в мае 2023 года госкорпорация и НПО имени Лавочкина заключили контракт на модернизацию системы «Арктика-М» для увеличения ее орбитальной группировки до четырех космических аппаратов. Это позволит вдвое сократить периодичность съемки полярной области и производить наблюдения территорий с разных ракурсов, а также детализировать сверхкраткосрочные прогнозы погоды и повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций.

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Тестирование аппарата в научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности завершат в июле, затем устройство вернут в Химки для дальнейших наземных проверок. Второй спутник «Арктика-М» планируют запустить в конце 2023 года.

Первый космический аппарат «Арктика-М» вывели на орбиту в феврале 2021 года. Спутник наблюдает из космоса всю северную полярную шапку, таких возможностей нет ни у одной стране в мире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил НПО имени Лавочкина вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Для молодых ученых и специалистов увеличат квоту по программе «Социальная ипотека».