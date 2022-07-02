Космический игровой городок открыли в Котельниках

По случаю открытия детской площадки в городском округе устроили большой праздник с мыльными пузырями, угощением и анимацией.

Детский игровой городок — это подарок юным жителям Подмосковья от губернатора Андрея Воробьева. Площадка большая – размером 450 квадратных метров. Здесь есть горки, качели, карусели и другие снаряды. Все это яркое, красивое и безопасное. Оформлена площадка в космическом стиле.

«Площадка большая, она предназначена для наших маленьких детей, здесь мы видим ограждение и мягкое резиновое покрытие и очень много малых архитектурных форм, горки, качели, качалки», — отметил Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Игровой городок установили во дворе одного из домов по улице Новой. Об этом просили сами жители округа. Детям здесь очень не хватало площадки. При установке площадку оборудовали камерами наблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».