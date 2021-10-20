Космический арт. Выставка картин об истории космонавтики открылась в Звездном Городке

В Звездном Городке открылась выставка, посвященная истории освоения космического пространства и пилотируемой космонавтике от первого полета Юрия Гагарина до наших дней, в творчеством осмыслении современных художников. Свои экспонаты в Дом космонавтов представил международный выставочный проект.

Заслуженный деятель искусств, художник Евгений Нэтра представил на выставке свою картину о параллельных мирах и рассказал о космических мостах времени.

«Это все очень условно. Фактурно показаны какие-то космические объекты, может быть, существующие в будущем или в другом пространстве, измерении», — сообщил он.

На выставке представлены разные работы: от традиционной живописи, графики и скульптуры до современных коллажей, ассамбляжей, инсталляций, фото-арта, цифрового искусства и арт-объектов.

Автор проекта Леонид Феодор признался, что для организаторов выставки большая честь выставиться в Доме космонавтов.

«Эта тема для нас, все кто принимает участие, она близка, она дорога нам. А имя самого первого космонавта, естественно, на устах у всех. У всего мира, я бы сказал», — отметил Феодор.

На экспозиции представлено порядка 40 произведений из России, США, Австрии и Германии. На выставку попали как работы известных мастеров, так и начинающих молодых авторов.

Выставку посетил и глава городского округа Евгений Баришевский. Он поблагодарил авторов проекта и работ за предоставленную возможность лично увидеть эти произведения.

Выставка продолжит работу до 5 ноября.