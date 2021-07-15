Космический аппарат из Красногорска поможет в борьбе с пожарами в Якутии

Подмосковные разработки пришли на помощь пожарным Якутии. Снимки с космического аппарата, разработанного в Красногорске, позволят разработать тактику борьбы с огнем. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Снимки лесных пожаров в Якутии из космоса сделала оптико-электронная аппаратура «Аврора» Красногорского завода имени С. А. Зверева (КМЗ), который входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех».

В Якутии горит свыше 500 тысяч гектаров леса, в том числе на особо охраняемых природных объектах. Снимки, которые сделали с помощью красногорского аппарата, помогут разработать тактику борьбы с пожарами.

Фотографии сделаны с борта малого космического аппарата «Аист-2Д», где и установлена система «Аврора». Она представляет из себя широкозахватный мультиспектральный прибор мониторинга состояния поверхности Земли с борта малых космических аппаратов. Его разработали для того, чтобы передавать снимки высокой точности на экран монитора.

Создатели аппарата основным преимуществом назвали высокое пространственное разрешение получаемого изображения и значительную ширину полосы захвата территории Земли.

«Оптико-электронная аппаратура высокого разрешения „Аврора“ разработана нашими красногорскими инженерами и выведена на орбиту в составе КА „Аист-2Д“ еще в апреле 2016 года. С тех пор она сделала сотни снимков поверхности Земли, в том числе в целях противопожарного мониторинга», — пояснил генеральный директор «Швабе», член бюро Союза машиностроителей России Алексей Патрикеев.

Он отметил, что система не имеет аналогов в мире по техническим характеристикам. Аппарат создали на базе зеркально-линзового объектива с максимальным углом поля зрения. Это отличие от зарубежных приборов позволяет получать фотографии высокого качества в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах.

«Макет аппаратуры „Аврора“ можно будет увидеть на предстоящем авиационно-космическом салоне МАКС‑2021, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. Помимо КМЗ в салоне примут участие порядка 60 подмосковных предприятий, многие из которых представят уникальное оборудование и новейшие разработки», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.