Космические технологии придут на помощь пациентам после инсульта в Пушкинской больнице

В Московскую областную больницу имени профессора В. Н. Розанова поступило новое оборудование для реабилитации пациентов после инсульта. Оно приехало из экспериментального подразделения института медико-биологических проблем РАН, которое работает на космос. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

В больницу поступила система «Корвет». Ее применяют у космонавтов, которые находятся в невесомости. Систему используют, чтобы они не разучились ходить. Эти же методики эффективно работают при комплексном лечении пациентов с инсультами.

В медицинское учреждение поступили «волшебные башмачки». Они имитируют подошвенную опорную нагрузку. Это позволяет вернуться к нормальному ритму жизни пациентам после тяжелых заболеваний. Аппарат механически воздействует на опорные зоны стопы и активизирует кору головного мозга. Благодаря этому повышаются темпы восстановления нарушенных функций.

Опробовали оборудование реаниматологи, неврологи, нейрохирург, физиотерапевты. Именно их пациенты вскоре будут восстанавливаться на данном аппарате.

«Ощущения очень необычные. Ты сидишь, а ощущения, что ноги сами идут. Если в двух словах, то в основе работы этого программно-аппаратного комплекса лежит принцип пневмомеханического давления на участвующие в ходьбе опорные зоны стоп. Таким образом, имитируется фаза опоры в цикле шага. И мозг человека через такую имитацию вспоминает, как надо ходить», — пояснила нейрохирург Нина Вознесенская.

Главный врач Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н. Владимир Мануйлов отметил, что медучреждение внедряет в работу новые методики и технологии уже три года.

«Специалистами первичного сосудистого отделения освоены методики курации больных с инсультами, проведения тромболизиса, получено и освоено новое оборудование для реабилитации и восстановления утраченных организмом функций. Реабилитация больных начинается уже в реанимации. На отделении работают высокопрофессиональные врачи прошедшие специальную подготовку, специалисты по лечебной физкультуре и массажу. С пациентами при необходимости работают логопед и психолог», — рассказал Мануйлов.

Он добавил, что в прошлом году в больнице стали проводить нейрохирургические операции. Вскоре в медучреждении откроют долгожданное специализированное отделение с уникальным оборудованием.

«Там будет проводиться серьезное реабилитационное восстановительное лечение. Причем лечение не стандартное (массаж и физиотерапия), а специфическое», — уточнил Мануйлов.