Производство косметики с пептидами создаст новые рабочие места в Дубне

Косметику с пептидами начнут выпускать на территории особой экономической зоны «Дубна». Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Компания „Дубна-Биофарм“ с 2010 года занимается разработкой и выпуском средств медицинского назначения. Предприятие продолжает развиваться, и сегодня на финальном этапе находится разработка новой линейки косметических средств. Продукция будет выпускаться под торговой маркой Novuar», — сообщила Екатерина Зиновьева.

Инвестиции в проект составляют около 19 миллионов рублей и на данный момент производство косметики уже создало 14 рабочих мест. Еще шесть вакансий откроется чуть позже. Плановый срок запуска линии — начало следующего года.

Предприятие также разрабатывает и производит биоактивные материалы медицинского и гигиенического назначения в области офтальмологии, стоматологии, травматологии и гигиены, а также косметологии. «Дубна-Биофарм» ведет работу по регистрации импортозамещающей продукции для стоматологии на основе ксеногенных костных тканей. Продукция компании полностью соответствует мировым стандартам.

Московская область удерживает высокие позиции по индексу промышленного и экономического развития в стране, несмотря на изменившиеся условия и действие санкций. Регион продолжает развивать программы импортозамещения и привлекать инвесторов, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.