Косметика и медицинские пробирки. Еще два завода открылись в ОЭЗ «Дубна»

Резиденты особой экономической зоны «Дубна» открыли два новых предприятия. «Полекс Бьюти» займется производством косметических средств, а «Гранат Био Тех» приступил к выпуску одноразовой медицинской продукции — пробирок для взятия венозной крови.

Разрешение на ввод в эксплуатацию завода компания «Полекс Бьюти» получила совсем недавно — 31 октября, а «Гранат Био Тех» в декабре 2018 года. После оформления всей необходимой документации, этапа пусконаладки современного и уникального оборудования, компании приступили к выпуску импортозамещающей продукции.

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Компания «Полекс Бьюти» стала резидентом в 2016 году и уже в 2019-м начала выпуск профессиональных косметических средств для волос. Сейчас завершился первый этап строительства.

«С руководством предприятия обсудили необходимость локализации компонентов, которые привозятся из-за рубежа, и через кооперацию российских производителей химии донести информацию о необходимых объемах, требуемых компании. Возможно, в будущем данные материалы будут производиться в России», — заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Вторым открытым предприятием стал медицинский научно-производственный комплекс «Гранат Био Тех», который производит современные одноразовые медицинские изделия из пластика. Компания основана в феврале 2016 года командой профессионалов в области лабораторной диагностики и производства пластиковой упаковки.

«Предприятие крайне необходимое для страны. Тут изготавливается импортозамещающая продукция, выпускаемая по самым строжайшим медицинским стандартам», — сказал Вадим Хромов.

Ключевыми партнерами проекта являются владельцы частной клинико-диагностической лаборатории «Инвитро», а также дистрибьюторская компания «ОМБ», которая более 27 лет работает на рынке расходных материалов, реагентов и оборудования для лабораторной диагностики.

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Чтобы контролировать качество выпускаемой продукции, ООО «Гранат Био Тех» приняло концепцию максимально возможной локализации производства, разработало продукт собственного дизайна и производит не только сборку, но и литье компонентов системы.

До 2021 года компания «Гранат Био Тех» планирует выйти на производственные мощности 100 миллионов штук вакуумных пробирок. Задача предприятия — изготовить конкурентоспособный на мировом рынке продукт и, начиная с 2021 года, реализовывать его не только на территории России и стран ЕАЭС, но и на экспорт в Европу и страны Ближнего Востока.

По словам Вадима Хромова, данное предприятие легко становится экспортноориентированным.

«Всего в России потребляется 460 миллионов штук пробирок — это 3% потребления мирового рынка. Соответственно, можно продавать в разы больше производимой продукции, чем сейчас заложено. Будем активно работать с Фондом внешнеэкономической деятельности Московской области, Российским экспортным центром для того, чтобы как можно больше стран стали нашими партнерами при поставке продукции с предприятия в подмосковной Дубне», — заключил зампред подмосковного правительства.