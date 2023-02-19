Подмосковье 19 февраля 2023, 23:27 Косметический ремонт автовокзала начнется в Чехове весной

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В Чехове приступят к косметическому ремонту автовокзала с наступлением тепла. Об этом сообщил председатель Совета депутатов города Михаил Собакин.

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Через вокзал в Чехове ежедневно проходят от 250 до 300 человек, уточнил Собакин.

«Общее состояние здания хорошее, но требует небольшого ремонта. План проведения косметического ремонта, крыши, окон, ремонта туалетов и инженерных сооружений уже составлен», — сказал председатель Совета депутатов Чехова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что автовокзал в Лыткарине реконструируют к осени.

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