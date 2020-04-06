Косметическая компания в Химках производит семь тонн антисептика в день

В Химках косметическая фирма выпускает в день по семь тонн антисептика. Генеральный директор компании «Империал» рассказал министру инвестиций и инноваций Московской области, как с нуля за две недели организовать такое производство. Сейчас предприятие работает 6 дней в неделю, выпуская 40 тысяч флаконов.

Все сотрудники производства полностью экипированы в средства индивидуальной защиты. Кроме того, прежде чем допустить их до работы, руководство проводит свое эпидемиологическое расследование в отношении каждого, и если никто из них не контактировал с приезжими из-за границы и чувствует себя хорошо, то он может работать.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в Московской области 19 предприятий, которые выпускают индивидуальные средства защиты. И все они готовы увеличить свои мощности. При этом правительство Подмосковья окажет поддержку таким организациям.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы увеличили объем наших мер поддержки, мы снизили проценты по льготным займам, мы увеличили объем гарантийного фонда, то есть доступ к деньгам или возмещение стоимости оборудования можно получить уже в ближайшее время», — сказала министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова.

Источник фото: телеканал «360»

Субсидиями планирует воспользоваться и гендиректор косметической компании в Химках. Он заявил, что при острой необходимости они готовы работать 24/7. Главное — бесперебойная доставка сырья. В ближайшее время производство получит изопропиловый спирт и будет выпускать два вида антисептиков.