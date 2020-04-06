Косметическая компания в Химках производит семь тонн антисептика в день
Все сотрудники производства полностью экипированы в средства индивидуальной защиты. Кроме того, прежде чем допустить их до работы, руководство проводит свое эпидемиологическое расследование в отношении каждого, и если никто из них не контактировал с приезжими из-за границы и чувствует себя хорошо, то он может работать.
Всего в Московской области 19 предприятий, которые выпускают индивидуальные средства защиты. И все они готовы увеличить свои мощности. При этом правительство Подмосковья окажет поддержку таким организациям.
«Мы увеличили объем наших мер поддержки, мы снизили проценты по льготным займам, мы увеличили объем гарантийного фонда, то есть доступ к деньгам или возмещение стоимости оборудования можно получить уже в ближайшее время», — сказала министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова.
Субсидиями планирует воспользоваться и гендиректор косметической компании в Химках. Он заявил, что при острой необходимости они готовы работать 24/7. Главное — бесперебойная доставка сырья. В ближайшее время производство получит изопропиловый спирт и будет выпускать два вида антисептиков.