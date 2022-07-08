Корпуса для проживания учеников гимназии имени Примакова достроили в Одинцове

Третий и четвертый корпуса для проживания учащихся гимназии имени Е. М. Примакова достроили в деревне Раздоры Одинцовского округа. Там смогут расположиться около 200 человек.

Общежития уже можно использовать по назначению — они получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Теперь рабочие достраивают корпуса для проживания преподавателей и учебный корпус. Работы ведут согласно графику, рассказали в Минстрое Подмосковья.

Год назад на территории гимназии построили стадион с трибунами и первый жилой корпус. К началу этого учебного года планируют завершить возведение общежития для педагогов, а в следующем августе — учебного корпуса. На базе гимназии создадут гуманитарный кластер.

Источник фото: телеканал «360»

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