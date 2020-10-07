Два корпуса детского сада №5 в Долгопрудном отремонтируют до конца октября

Ремонт двух корпусов детского сада № 5 в Долгопрудном завершат к концу октября. Он начался здесь еще весной, и ребят перевели в дошкольное учреждение № 17.

Теперь они вернутся в уже улучшенные условия. Сам детский сад рассчитан на 288 мест. Об этом «Радио 1» сообщила пресс-служба администрации Долгопрудного.

Помещения в первом корпусе уже преобразили. Здесь завершили всю внутреннюю отделку и косметический ремонт. Специалисты приступили к обустройству вентилируемого фасада.

Но еще продолжается отделка во втором корпусе. Однако она уже вышла на финишную прямую. Вскоре здесь завершат все работы, связанные с обновлением кровли и фасада.

На время преображения корпусов основной поток ребят перевели в детский сад № 17, а по желанию части родителей их отправили и в другие дошкольные учреждения.