Первый корпус ЖК «Сходня Парк» в Подмосковье достроили спустя 7 лет

Корпус №1 в жилом комплексе «Сходня Парк» достроили спустя семь лет в Химках. Работы начались еще в 2014-м, но уже через три года их приостановили, поскольку дом признали проблемным.

Изначально строительством занималась компания «Земинжконсалт». Она планировала сдать корпус в 2017 году, но вместо этого направила в Главгосстройнадзор Подмосковья извещение о приостановке работ.

Возобновить строительство удалось лишь в 2018-м, когда права на это передали компании «Стройгрупп». Однако работы не набрали нужный темп и спустя год за завершение процесса взялась новая организация.

Это сделала компания «Призма». И в феврале 2021-го дом достроили, подчеркнул глава Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Строительные работы на объекте завершены. Согласно проекту, в жилом доме находится 72 квартиры Артур Гарибян.

По его словам, здесь восстановили права 39 дольщиков. Заключение о соответствии корпуса проектной документации выдали после итоговой проверки.