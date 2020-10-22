Заброшенный с 2012 года акушерский корпус снесли в Волоколамске

В подмосковном Волоколамске снесли недостроенный акушерский корпус. Он был в частной собственности и занимал участок в 50 метрах от многоквартирных домов на Рижской улице.

Такую работу в Подмосковье проводят регулярно. Сносят ветхие здания, объекты незавершенного и самовольного строительства.

Недоделанный акушерский корпус забросили в 2012 году. В таком виде он портил облик города, позже получив статус подлежащего сносу здания. Это отметил председатель подмосковного комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Собственнику было предложено достроить или снести здание Владислав Гордиенко.

Он сказал, что в результате собственник принял решение убрать помещение. Вместе с тем вывез строительные материалы и весь мусор с участка.

За три года в Волоколамском округе выявили 31 незавершенную постройку. Из них 19 оказались самовольными. На сегодняшний день снесли и привели в порядок шесть зданий.