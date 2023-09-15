Подмосковье 15 сентября 2023, 10:19 Корпус школы для старших классов построили в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе пресс-служба МинЖил политики МО

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Корпус школы для старших классов построили в жилом комплексе «Леоновский парк» в Балашихе. Здание поставили на кадастровый учет.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, корпус рассчитан на 275 мест. В нем обустроили учебные классы, лаборантские и мастерские, актовый и спортивный залы, информационно-библиотечный центр и другие помещения. На территории провели благоустройство, создали спортивное ядро и зоны отдыха.

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