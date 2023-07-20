Подмосковье 20 июля 2023, 09:18 Корпус противотуберкулезного диспансера в Мытищах отремонтируют к концу года пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Пятый корпус противотуберкулезного диспансера в Мытищах отремонтируют к концу года. Сейчас рабочие обновляют кровлю, усиливают несущие конструкции и монтируют инженерные коммуникации.

Противотуберкулезный диспансер — старейшее медучреждение округа. Он открылся 119 лет назад. Восемь корпусов расположились на 18 гектарах хвойного леса.

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По словам заведующей учреждением Татевик Багдасарян, в стационаре лечат самые тяжелые случаи заболеваний туберкулезом как с множественной, так и широкой лекарственной устойчивостью. При этом есть свое диагностическое отделение. Одновременно клиника может принять порядка 400 пациентов.

Сейчас ремонт идет в корпусе торакальной хирургии, где проводят высокотехнологичные операции. Реконструкция позволит не только улучшить условия для пациентов и врачей, но и усовершенствовать методики лечения.

Строителям предстоит поменять окна и обновить фасад. Первый этаж отведут под стационар, рассчитанный на 50 коек, второй — под операционный блок и реанимационное отделение, а третий будет предусмотрен для медработников.

В следующем году отремонтируют 4-й и 8-й корпуса диспансера.

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