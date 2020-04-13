Корпус Ногинской ЦРБ перепрофилируют для больных СОVID-19 до конца недели

«В трехэтажном корпусе проведена перепланировка помещений для госпитализации пациентов, на первом этаже создан санпропускник между „грязной“ и „чистой“ зонами. Завершается замена светильников, монтаж систем вентиляции и подачи медицинских газов», — пояснил глава ведомства Владимир Локтев.

Помещение стационара для передачи медперсоналу будет готово уже к концу этой недели. Сейчас устанавливают оборудование. Сообщается, что обновленный корпус сможет вместить более 200 пациентов с коронавирусной инфекцией.