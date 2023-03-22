Подмосковье 22 марта 2023, 11:04 Корпус № 8 начали строить в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе Министерство жилищной политики Московской области

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Монтаж железобетонных конструкций на корпусе № 8 начался в жилом комплексе «Южная Битца». В доме запроектировано 780 квартир.

Вместе с жилым домом № 8 застройщик возведет парковку на 309 машин.

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Шесть домов в ЖК «Южная Битца» уже построены и заселены, еще три корпуса (№ 11, 12, 7) находятся в активной стадии строительства.

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«Девелопером также возводится поликлиника, отдельно стоящий подземный паркинг, детский сад. В феврале застройщик получил разрешение на строительство общеобразовательной школы», — добавила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до конца года в регионе построят и капитально отремонтируют почти 180 крупных образовательных центров. Среди них 100 школ, 68 детских садов и восемь колледжей.

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