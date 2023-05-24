Подмосковье 24 мая 2023, 13:20 Корпус № 4 ЖК «Молодежный» достроят в Солнечногорске к концу года

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Жилой комплекс «Молодежный-4» в Солнечногорске достроят до конца года. Там появится молодежный клуб, в котором жители смогут отметить новоселье.

На объекте побывали сотрудники Главгосстройнадзора. Они рассказали, что в стадии строительства сейчас находятся ЖК «Молодежный-4» и ЖК «Молодежный-5». В первом сейчас ведут работы на уровне седьмого этажа, во втором устраивают монолитный каркас на уровне четвертого.

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Два дома на 11 и 14 этажей рассчитаны на 258 квартир. В некоторые из них переселят жителей аварийных зданий. На первом этаже четвертого корпуса заработает молодежный клуб, а во втором появится детски сад на 60 мест.

Полностью завершить работы над двумя даниями планируют в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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