Корпус начальной школы при физтех-лицее в Долгопрудном откроют этой осенью

В этом году стены нового корпуса физтех-лицея в Долгопрудном встретят несколько сотен учеников. Строительство завершат уже этой осенью. Другие здания учреждения заработают в следующем году.

Возведение корпуса начальной школы при подмосковном физтех-лицее имени Капицы почти завершено. Сейчас 320 рабочих трудятся над отделкой и благоустройством территории, ведут пусконакладочные работы коммуникаций и оборудования и принимают поставки мебели, рассказали в министерстве строительного комплекса региона. Обучаться здесь будут 425 школьников.

Продолжаются работы над строительством детского технопарка на 200 мест и кампуса для проживания. Они заработают в августе 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в области заложили фундамент еще 20 школ. Всего за пять лет планируется создать 143 учреждения в Подмосковье.