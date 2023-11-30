Подмосковье 30 ноября 2023, 20:02 Корпус на 500 мест построили в гимназии №14 в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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На следующей неделе новый корпус гимназии № 14 в Одинцове примет учащихся с пятый по 11-й классы. Всего пристройка рассчитана на 500 учеников.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа пресс-служба администрации Одинцовского городского округа пресс-служба администрации Одинцовского городского округа пресс-служба администрации Одинцовского городского округа пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

В четырехэтажном здании предусмотрели просторные классы, лаборатории, мастерские, актовый и спортивный залы с библиотекой. Общая площадь объекта составила 11,9 тысячи квадратных метров.

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«По своему оснащению и планировке это полноценное учреждение. Особенно важно, что его открытие полностью закрывает вторую смену в старом корпусе гимназии. Теперь здесь можно развивать новые актуальные направления дополнительного образования — программирование на языке „Скретч“, робототехнику, класс предпринимательства», — рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Рядом с новым корпусом на прилегающей территории обустроили стадион, который будет открытым для всех жителей микрорайона. Помимо этого, на территории установили детские игровые площадки и благоустроили площадки для занятий баскетболом, волейболом и настольным теннисом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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