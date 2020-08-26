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    26 августа 2020, 18:10

    Корпус хирургии при госпитале «Лапино» построили в Одинцове. Лечить будут и по ОМС

    Анастасия Аброськина , Екатерина Филимонова , Натали Владимирова

    В подмосковном Одинцове построили корпус хирургии при госпитале «Лапино». Здесь создадут еще 400 новых рабочих мест. Первых пациентов он примет в сентябре. Лечить жителей Подмосковья будут и по ОМС.
    Корпус хирургии при госпитале «Лапино» построили в Одинцове. Лечить будут и по ОМС | Изображение 1

    Шесть этажей, многоуровневая парковка и восемь высокоточных операционных — все это создали, несмотря на пандемию. Вместе с корпусом сделали котельную, трансформаторную подстанцию и очистные сооружения.

    Хирургическое помещение стало стационаром с лабораториями и поликлиникой. В комплексе уже смонтировали оборудование — остались последние проверки.

    За время строительства их организовали восемь раз. А 26 августа работу проконтролировал здесь начальник главного управления госстройнадзора региона Артур Гарибян.

    Корпус хирургии при госпитале «Лапино» построили в Одинцове. Лечить будут и по ОМС | Изображение 2

    Этот госпиталь включен в список тех, которые разрешили строить в период пандемии. Были перерывы с поставкой материалов, где-то не хватало рабочей силы. Но это стратегический объект — очень важно было не сорвать сроки сдачи. И ни один срок мы не упустили

    Артур Гарибян.

    В комплексе есть операционные, поликлиника с отделением для диагностики на 250 визитов в смену, стоматология. Создали блок лабораторий. Среди них цитологическая, микробиологическая с ПЦР и многие другие.

    Корпус хирургии при госпитале «Лапино» построили в Одинцове. Лечить будут и по ОМС | Изображение 3

    В хирургическом корпусе посетители увидят кабинеты для МРТ, КТ, проведения рентгенов. Вместе с тем появился конференц-зал на 300 мест с фойе и другие служебные помещения.

    Для жителей Подмосковья — квоты. Им будут помогать и по ОМС. Это подчеркнула исполнительный директор госпиталя «Лапино» Елена Павлова.

    Центр построен для жителей Подмосковья. Он предоставит услуги по онкологии, урологии и не только. Будет и диализный центр. И можно получить услуги по ОМС

    Елена Павлова.
    Корпус хирургии при госпитале «Лапино» построили в Одинцове. Лечить будут и по ОМС | Изображение 4

    Госпиталь «Лапино» входит в сеть медицинских центров «Мать и Дитя». В создание новых объектов вложили около 4,5 миллиарда рублей.

    Новости SMI.FM