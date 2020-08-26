Корпус хирургии при госпитале «Лапино» построили в Одинцове. Лечить будут и по ОМС

Шесть этажей, многоуровневая парковка и восемь высокоточных операционных — все это создали, несмотря на пандемию. Вместе с корпусом сделали котельную, трансформаторную подстанцию и очистные сооружения.

Хирургическое помещение стало стационаром с лабораториями и поликлиникой. В комплексе уже смонтировали оборудование — остались последние проверки.

За время строительства их организовали восемь раз. А 26 августа работу проконтролировал здесь начальник главного управления госстройнадзора региона Артур Гарибян.

Этот госпиталь включен в список тех, которые разрешили строить в период пандемии. Были перерывы с поставкой материалов, где-то не хватало рабочей силы. Но это стратегический объект — очень важно было не сорвать сроки сдачи. И ни один срок мы не упустили Артур Гарибян.

В комплексе есть операционные, поликлиника с отделением для диагностики на 250 визитов в смену, стоматология. Создали блок лабораторий. Среди них цитологическая, микробиологическая с ПЦР и многие другие.

В хирургическом корпусе посетители увидят кабинеты для МРТ, КТ, проведения рентгенов. Вместе с тем появился конференц-зал на 300 мест с фойе и другие служебные помещения.

Для жителей Подмосковья — квоты. Им будут помогать и по ОМС. Это подчеркнула исполнительный директор госпиталя «Лапино» Елена Павлова.

Центр построен для жителей Подмосковья. Он предоставит услуги по онкологии, урологии и не только. Будет и диализный центр. И можно получить услуги по ОМС Елена Павлова.

Госпиталь «Лапино» входит в сеть медицинских центров «Мать и Дитя». В создание новых объектов вложили около 4,5 миллиарда рублей.