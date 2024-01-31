Подмосковье 31 января 2024, 17:56 Корпус гимназии № 23 в Химках капитально отремонтируют к осени 2024 года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках начался капремонт корпуса гимназии № 23. Рабочие уже приступили к демонтажу внутренних конструкций и инженерных сетей. К новому учебному году здание будет отремонтировано. С 1 сентября обновленный корпус гимназии примет 150 учеников.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ремонтные работы осуществляются в рамках программы «Образование Подмосковья» Московской области.

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«Прямо сейчас бригада демонтирует старую отделку, полы и перегородки на этажах. Затем приступим к основным строительным работам, а также благоустроим школьный двор. Работы планируем завершить к новому учебному году», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Здание гимназии состоит из трех этажей и имеет общую площадь более 1500 м². Ремонт будет охватывать всю территорию учебного корпуса. В рамках обновления планируется ремонт кровли и фасада учебного корпуса. Внутренние помещения школы также будут преобразованы: планируется провести отделочные работы в коридорах и кабинетах, установить новые окна и двери. Запланирована замена всех инженерных систем, включая отопление, водоснабжение и электрокоммуникации.

Напомним, что здание учебного заведения находилось в аренде с 2017 года. В 2023 году администрация вернула корпус в распоряжение муниципалитета и закрепила его за гимназией № 23.

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