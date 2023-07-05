Важное 05 июля 2023, 16:44 Андрей Воробьев: новый корпус для одной из лучших школ самбо откроют в Можайске в 2023 году

Читать 360tv в

Новый корпус спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо в Можайске откроется в декабре. Это долгожданный проект, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Внутри обустроят три спортивных зала и тренажерный. В этом городском округе — одна из самых сильных в России школ самбо.

Интерес к единобороствам с каждым годом растет в Можайске, где занятия по этому направлению хорошо развиты и уже имеют большую историю.

Долгожданный объект для всех, кто занимается этими видами единоборств. Открыть ФОК мы планируем уже в декабре этого года. Андрей Воробьев

Работавшее здание спортивной школы не могло вмещать всех желающих заниматься единоборствами. Новый корпус рассчитан на 800 человек в день.

«И на 2025–2026 годы в Можайске у нас запланирован еще один крупный проект — реконструкция стадиона „Спартак“. Сделаем футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, беговыми дорожками, площадку для баскетбола и волейбола», — добавил Андрей Воробьев.

Единоборствами увлечены сотни спортсменов

Школа самбо в Можайске — одна из самых сильных в стране. Там единоборствами занимаются сотни человек под руководством 12 тренеров.

Вместе с тем 53 спортсмена входят в сборную Подмосковья, а девять — в сборную России.

Директор спортивной школы Валерий Нагулин поблагодарил Андрея Воробьева за строительство нового физкультурно-оздоровительного центра, необходимого Можайску.

О таком ФОКе можно только мечтать: здесь будет два больших зала борьбы и многофункциональный. Теперь мы сможем проводить соревнования федерального уровня. Валерий Нагулин

Сейчас в школе насчитывается 670 человек, помещений для всех не хватает.

«За последние 15 лет у нас 31 золотая медаль с чемпионатов мира и Европы», — отметил директор.

В числе воспитанников спортивной школы олимпийского резерва — Карина Черевань. Она чемпионка мира и России, обладатель Кубка мира и России, победитель первенства мира, Европы и России по самбо, чемпионка по дзюдо и победитель первенства мира по джиу-джитсу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».