Подмосковье 10 апреля 2023, 09:51 Корпус детской консультации отремонтировали в селе Синьково под Дмитровом

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Ремонт детской консультации Синьковской поликлиники завершился в Дмитрове. Там провели внутреннюю отделку, установили новую мебель и удобную навигацию.

Дизайн помещений выполнили в единой цветовой гамме. Также в поликлинике появились новая сантехника и двери.

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«Для нас важно, чтобы врачи работали, а пациенты получали медицинскую помощь в комфортных условиях, ведь к детской консультации прикреплены почти пять тысяч детей. А в день врачи принимают порядка маленьких пациентов. На проведение работ было направлено более четырех миллионов рублей», — заявил главврач Александр Авакян.

Во время ремонта прием пациентов продолжался.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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