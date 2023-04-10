10 апреля 2023, 09:51
Корпус детской консультации отремонтировали в селе Синьково под Дмитровом
Ремонт детской консультации Синьковской поликлиники завершился в Дмитрове. Там провели внутреннюю отделку, установили новую мебель и удобную навигацию.
Дизайн помещений выполнили в единой цветовой гамме. Также в поликлинике появились новая сантехника и двери.
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«Для нас важно, чтобы врачи работали, а пациенты получали медицинскую помощь в комфортных условиях, ведь к детской консультации прикреплены почти пять тысяч детей. А в день врачи принимают порядка маленьких пациентов. На проведение работ было направлено более четырех миллионов рублей», — заявил главврач Александр Авакян.
Во время ремонта прием пациентов продолжался.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.
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