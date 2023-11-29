Подмосковье 29 ноября 2023, 10:48 Корпорация «Рубин» благоустроит квартал Западная промзона в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Читать 360tv в

Предприятие «Рубин» в Балашихе займется благоустройством Западной промзоны. Представители авиационной корпорации и администрации округа подписали соответствующее соглашение.

Авиационная корпорация «Рубин» обустроит тротуар для пешеходов от предприятия до Балашихинского литейно-механического завода. Там также проведут освещение.

Реклама

«Соглашение позволит нам улучшить жизнь граждан, которые работают на территории промзоны. Количество людей, которые будет пользоваться благоустроенной территорией, — около шести тысяч человек. Работы проведем за счет авиационной корпорации „Рубин“, а часть работ возьмет на себя администрация города», — сообщил заместитель главы администрации городского округа Балашиха Филипп Науменко.

Напомним, «Рубин» производит и разрабатывает запасные части и комплектующие для авиационной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что обрабатывать сообщения по социальной тематике от жителей стали с использованием GigaChat.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».