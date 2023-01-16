Подмосковье 16 января 2023, 17:08 Корпорация развития Подмосковья стала лучшей экономической подведомственной организацией в 2022 году Публичное достояние

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Корпорация развития Московской области возглавила рейтинг лучших экономических подведомственных организаций ЦФО. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

При составлении рейтинга оценивалась эффективная работа по привлечению инвесторов в 2022 году. Анализ проводило Агентство региональных социально-экономических проектов.

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« В области эффективно работает вся инвестиционная цепочка — от привлечения до запуска новых предприятий. Подведомственная региональному Мининвесту Корпорация развития Московской области оказывает серьезное содействие предпринимателям и бизнесменам, подбирая земельные участки на территории Подмосковья, площадки в индустриальных парках и в ОЭЗ региона, а также помогает в запуске самих бизнес-проектов», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Министр добавила, что в прошлом году специалисты Корпорации развития привлекли 56 инвесторов. Реализация инвестпроектов на сумму более 49,3 миллиарда рублей даст региону свыше 4,5 тысячи новых рабочих мест.

«Меры поддержки и налаженная коммуникация бизнеса и подмосковных властей позволили сохранить инвестиционную активность в регионе. Многие зарубежные игроки ушли, но эта освободившаяся часть рынка стала полем для роста отечественных промышленников. Специалисты Корпорации развития Московской области в прошлом году получили около 300 заявок от представителей среднего и крупного бизнеса. Это достаточно высокие показатели», — сказал гендиректор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Он отметил, что новые проекты смогут принести экономике Подмосковья порядка 148 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что экономика региона ушла в плюс в 2022 году.

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