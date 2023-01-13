Подмосковье 13 января 2023, 14:43 Корпорация развития Подмосковья привлекла в регион еще 5 инвесторов с начала года

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За последнюю неделю Корпорация развития Московской области (КРМО) привлекла в регион пять новых инвесторов. Они развиваются в пищевой отрасли, а также в сферах полиграфической промышленности, логистики и металлообработки. Объем всех вложенных денег составит более пяти миллиардов рублей.

«Всего при участии Корпорации в прошлом году подписано 56 инвестиционных соглашений на общую сумму свыше 49,3 миллиарда рублей. Реализация всех этих проектов позволит создать в регионе более 4,5 тысячи рабочих мест», — заявила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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В этом году предприятие по изготовлению упаковок запустят в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Изделия из натурального камня будут делать в Наро-Фоминске, а компания по металлообработке появится в Долгопрудном. Также в Королеве построят пищевое предприятие, а в Домодедове появится логистическая компания.

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Самыми популярными в прошлом году были проекты по инновационным разработкам. Корпорация получила порядка 300 тысяч заявок от предпринимателей за год.

«Новые проекты могут принести экономике Подмосковья более 148 миллиардов рублей. Сейчас у нас в проработке находится несколько значимых проектов, в том числе и в сфере импортозамещения», — заявил гендиректор корпорации Владимир Слипенькин.

По его словам, наиболее активны в этой сфере представители среднего бизнеса с инвестициями до полумиллиарда рублей.

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