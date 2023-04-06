Подмосковье 06 апреля 2023, 15:29 Корпорация развития Подмосковья привлекла в регион 3,2 млрд рублей инвестиций с начала года Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Новые инвесторы в сфере пищевой промышленности, металлообработки и производства строительных материалов начали работать в Подмосковье в 2023 году. Привлечь бизнес в регион удалось при содействии Корпорации развития Московской области.

«Реализация новых проектов позволит создать в Подмосковье около 650 рабочих мест. Объем привлеченных с начала года инвестиций составил порядка 3,2 миллиарда рублей», — сообщила министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Реклама

Так, компания «ЛентаБел» запустит текстильное производство в Павловском Посаде. На предприятии уже в конце 2024 года планируют производить рулонные шторы.

Производитель пластиковых и алюминиевых окон компания «Эксперт-Строй» реализует проект по выпуску строительных материалов. На новом заводе создадут около 200 рабочих мест, а объем инвестиций оценивается в 280 миллионов рублей.

«У нас в проработке находится еще несколько значимых проектов, в том числе и в сфере импортозамещения. Всего с начала года мы получили 62 заявки от представителей среднего и крупного бизнеса», — отметил генеральный директор Корпорации развития Подмосковья Владимир Слипенькин.

Новые проекты могут принести экономике региона более 32 миллиардов рублей.

В России необходимо поддержать производство критически важных товаров — это заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания президиума Госсовета. По словам главы Подмосковья, без государственной поддержки такие предприятия столкнутся со сложностями.