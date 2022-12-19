Подмосковье 19 декабря 2022, 13:50 Корпорация развития Подмосковья привлекла более 50 новых инвесторов с начала года

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Свыше 44 миллиардов рублей привлекли в экономику региона с помощью Корпорации развития Московской области. Почти 20% новых инвесторов занимаются металлообработкой.

Металлообработка остается основным направлением инвесторов, которых привлекла Корпорация развития Московской области с начала 2022 года - это 19% всех проектов. На втором месте идет пищевая промышленность — 17% от общего числа компаний. Популярными являются также химическая промышленность и производство строительных материалов.

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«Реализация проектов Корпорации развития позволит создать в Подмосковье более четырех тысяч рабочих мест», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Наиболее востребованными являются проекты по импортозамещению. Например, компания «Основной элемент» запустила производство медицинских ингаляторов и кислородных масок, а научно-исследовательская компания «ПОФ» запустила производство оборудования для получения ПЭТ-гранулята. В перспективе — запуск переработки пластика. Компания «Диаконт» начнет производство тест-полосок, глюкометров, глюкозных датчиков для мониторинга уровня сахара в крови. «ИнформБио» построит в Коломне завод по производству основы кормов для домашних питомцев, которая станет альтернативой европейским ингредиентам.

«Несмотря на кризис, ситуация не выглядит критичной. У нас снизился объем привлечения относительно прошлого года, но не существенно. С начала года мы получили 275 заявок от представителей среднего и крупного бизнеса», — рассказал генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Новые проекты могут принести экономике Подмосковья более 140 миллиардов рублей. Поставленные на год задачи выполнены.

За четыре года регион осуществит 130 проектов импортозамещения, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, до конца 2022-го запустят 21 производство, где создадут более трех тысяч рабочих мест.

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