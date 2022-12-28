Подмосковье 28 декабря 2022, 12:08 Корпорация развития Московской области прошла международную сертификацию Unsplash

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Соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 подтвердила Корпорация развития Подмосковья. Международный сертификат укрепит доверие со стороны партнеров.

«Сертификат Систем менеджмента качества — это важная веха в развитии нашей команды. Многие компании, особенно работающие на международных рынках, стремятся пройти независимую оценку и доказать эффективность разработанной модели управления», — отметил генеральный директор Корпорации развития Подмосковья Владимир Слипенькин.

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Корпорации развития региона понадобился год, чтобы внедрить стандарты серии ISO 9001. За это время был проведен международный аудит и полностью информатизированы все бизнес-процессы. После сертификации компанию внесут в реестр доверенных организаций.

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Свыше 44 миллиардов рублей привлекли в экономику региона с помощью Корпорации развития Московской области. Новые проекты могут принести экономике Подмосковья более 140 миллиардов рублей. В приоритете проекты по импортозамещению.

За четыре года регион осуществит 130 проектов импортозамещения, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, до конца 2022-го запустят 21 производство, где создадут более трех тысяч рабочих мест.

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