Корпорации развития за май помогла привлечь в Подмосковье 10 инвесторов

Корпорация развития Московской области (КРМО) в мае помогла привлечь в регион 10 инвесторов, которые создадут свыше 550 рабочих мест. Об этом сообщила зампред правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

При участии КРМО в мае в Подмосковье привлекли 10 инвесторов с общим объемом вложений порядка 4,63 миллиарда рублей. Всего с начала года при содействии КРМО в регион привлекли уже более 30 инвесторов, сообщила глава Мининвеста.

Все майские инвесторы — российские, многие из них занимаются проектами импортозамещения в различных сферах.

«На территории региона планируется строительство СПГ-завода для развития сети оптовой и розничной реализации сжиженного природного газа, производство белковых добавок, сухих клеев для гофрокартона, стеновых и потолочных панелей, межфланцевых уплотнений. Также в числе сфер деятельности новых инвесторов — переработка отходов», — рассказала Зиновьева.

Наиболее привлекательными для инвесторов стали пищевая и химическая промышленность. Также высок интерес к строительной сфере, деревообрабатывающей, электронной отрасли, переработке отходов и топливно-энергетическому комплексу.

Гендиректор КРМО Владимир Слипенькин отметил, что 60% заявок, полученных Корпорацией в мае, связаны с подбором участков для локализации производств.