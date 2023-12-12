Эксклюзив 12 декабря 2023, 14:53 «Коровьи косточки». Посетители стенда Подмосковья научились делать уникальные брелоки Подмосковье провело мастер-класс резьбы по кости на форуме «Россия»

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Стенд Московской области провел мастер-класс по резьбе на кости на международной выставке-форуме «Россия». Участники создали уникальные брелоки из цевки — коровьей косточки.

Занятие проводила мастер Виктория, она рассказала, что специализируется на резьбе по бивню мамонта. Но использовать его на матер-классе нельзя, ведь это очень дорогостоящий материал.

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«Используем мы для наших мастер-классов коровьи косточки. Делаем брелоки», — поделилась она.

Участникам дают заготовки, на которых они вырезают различные узоры или надписи с помощью бормашин. Затем к обработанным костям цепляют карабин, и получается готовое изделие.

Ранее стенд Подмосковья на выставке «Россия» познакомил гостей с геральдикой региона. Посетители создали уникальные открытки ручной работы в стиле федоскинской миниатюры.