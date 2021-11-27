Корова-рекордсмен появилась на ферме в Волоколамске

Одна из буренок фермы в Волоколамске за сутки дала более 100 литров молока. Такое количество удалось получить впервые. Посмотреть на корову-рекордсменку даже приехала делегация из Вьетнама.

Всего в стаде на ферме насчитывается две тысячи голов. Все они содержатся без привязи в коровниках, где есть постоянный доступ к еде и поилкам с подогревом воды. За коровами тщательно следят: раз в полгода ортопед обрабатывает и подрезает копыта каждой буренке.

«Я считаю, что животные у нас одни из самых счастливых, можно даже сказать в России. Об этом говорят наши показатели. Когда животные счастливы, и показатели прекрасные», — отметила главный зоотехник «ТиЭйч-РУС Милк Фуд» Екатерина Милехина.

По словам руководителя компании Расула Алиева, в среднем с одной коровы удается надоить около 40 литров молока. Волоколамскую ферму он назвал одной из самых продуктивных в России. Одна из коров стала рекордсменкой, дав надой более ста литров в сутки.

«Мы конечно не поверили, пошли перепроверять. Нашли вот эту красавицу. И оказалось, что действительно — 104 литра молока за сутки дала корова. Это нереально много, это пока у нас первый и единственный случай», — рассказала Милехина.

Познакомиться со коровой-рекордсменкой приехала делегация из Вьетнама во главе с президентом TH GROUP Тхай Хыонг. Сейчас звездная корова беременна, сотрудники надеются, что у ее потомства тоже будут рекордные надои.

«Ждем от нее теленочка, надеемся, что это будет телочка, продолжение рода ждем такое же мощное», — поделилась своими ожиданиями главный технолог.

Малыш появится на свет в мае и будет жить со своими в телячьей деревне. О подрастающем поколении сотрудники заботятся с особой нежностью.

Всего на ферме в Волоколамске трудятся более 200 сотрудников. Все работники являются местными жителями. Всего ферма рассчитана на шесть тысяч животных. Сейчас строят дополнительные коровники, телятники и доильные блоки. Первый этап завершат уже к концу 2021 года.