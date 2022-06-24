Корова Монетка из Серебряных Прудов стала чемпионкой выставки племенных животных «Звезды Подмосковья»

Лучшие племенные хозяйства Подмосковья представили животных на выставке «Звезды Подмосковья — 2022» в Ленинском городском округе. Чемпионкой признали участницу из Серебряных Прудов.

Животных представили 30 лучших племенных хозяйств Подмосковья. Они представили крупный рогатый скот разных пород, овец, коз и птиц. Выставка состоялась уже в 25-й раз, рассказал глава областного Минсельхоза Владислав Мурашов.

«Важно отметить, что у нас за последние годы очень сильно изменилась генетика и кормовая база. Если раньше надой на корову пять-шесть тысяч килограммов был серьезным показателем, то сейчас показателем 10 тонн уже никого не впечатлить. Буквально за последние несколько лет мы добились резкого роста в надое молока», — отметил министр.

Лучших работников сферы наградили по профессиям зоотехник, ветврач, селекционер и бригадир, а также выбрали лучшую буренку.

Источник фото: телеканал «360»

Жюри оценило около 50 рогатых участниц по нескольким критериям: внешность, породность и показатели удоя. Чемпионкой стала корова Монетка из Серебряных Прудов. В тройку лидеров также попала корова Очко Опытной станции «Пойма» и Форма, принадлежащая АО «Предприятие Емельяновка». Главный победитель получил автомобиль.