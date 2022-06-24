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    24 июня 2022, 18:56

    Корова Монетка из Серебряных Прудов стала чемпионкой выставки племенных животных «Звезды Подмосковья»

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Лучшие племенные хозяйства Подмосковья представили животных на выставке «Звезды Подмосковья — 2022» в Ленинском городском округе. Чемпионкой признали участницу из Серебряных Прудов.

    Корова Монетка из Серебряных Прудов стала чемпионкой выставки племенных животных «Звезды Подмосковья»

    Животных представили 30 лучших племенных хозяйств Подмосковья. Они представили крупный рогатый скот разных пород, овец, коз и птиц. Выставка состоялась уже в 25-й раз, рассказал глава областного Минсельхоза Владислав Мурашов.

    «Важно отметить, что у нас за последние годы очень сильно изменилась генетика и кормовая база. Если раньше надой на корову пять-шесть тысяч килограммов был серьезным показателем, то сейчас показателем 10 тонн уже никого не впечатлить. Буквально за последние несколько лет мы добились резкого роста в надое молока», — отметил министр.

    Лучших работников сферы наградили по профессиям зоотехник, ветврач, селекционер и бригадир, а также выбрали лучшую буренку.

    Корова Монетка из Серебряных Прудов стала чемпионкой выставки племенных животных «Звезды Подмосковья» | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Жюри оценило около 50 рогатых участниц по нескольким критериям: внешность, породность и показатели удоя. Чемпионкой стала корова Монетка из Серебряных Прудов. В тройку лидеров также попала корова Очко Опытной станции «Пойма» и Форма, принадлежащая АО «Предприятие Емельяновка». Главный победитель получил автомобиль.