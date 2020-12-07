Коров в Ступине начали доить на автоматизированной установке
Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, здесь уже появилась автоматизированная система «Карусель» на 72 ското-места. Она помогает управлять стадом и доить коров.
Проект предусматривает строительство четырех коровников. Второй из них — на 1,1 тысячи голов крупного рогатого скота — мы планируем ввести в эксплуатацию к концу года
В результате жители Московской области получат свыше 120 новых рабочих мест. Для строительства мясо-молочного хозяйства предусмотрели 3,9 миллиарда рублей.
Новый комплекс в округе возводит компания «Ступинская Нива». Она входит в состав одного из ведущих агрохолдингов страны — «ЭкоНива».
Новый животноводческий комплекс рассчитан на 3,6 тысячи коров и оснащен площадками для выращивания 5,1 тысячи голов молочных пород скота.