Коров в Ступине начали доить на автоматизированной установке

Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, здесь уже появилась автоматизированная система «Карусель» на 72 ското-места. Она помогает управлять стадом и доить коров.

Проект предусматривает строительство четырех коровников. Второй из них — на 1,1 тысячи голов крупного рогатого скота — мы планируем ввести в эксплуатацию к концу года Сергей Воскресенский.

В результате жители Московской области получат свыше 120 новых рабочих мест. Для строительства мясо-молочного хозяйства предусмотрели 3,9 миллиарда рублей.

Новый комплекс в округе возводит компания «Ступинская Нива». Она входит в состав одного из ведущих агрохолдингов страны — «ЭкоНива».

Новый животноводческий комплекс рассчитан на 3,6 тысячи коров и оснащен площадками для выращивания 5,1 тысячи голов молочных пород скота.