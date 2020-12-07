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    07 декабря 2020, 09:59

    Коров в Ступине начали доить на автоматизированной установке

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    На строящемся животноводческом комплексе «Бортниково» в Ступине провели тестовое доение на автоматизированной установке. Предприятие готово на 65% — сюда завезли уже около трех тысяч коров. Полностью его запустят к концу следующего года.
    Коров в Ступине начали доить на автоматизированной установке | Изображение 1

    Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, здесь уже появилась автоматизированная система «Карусель» на 72 ското-места. Она помогает управлять стадом и доить коров.

    Проект предусматривает строительство четырех коровников. Второй из них — на 1,1 тысячи голов крупного рогатого скота — мы планируем ввести в эксплуатацию к концу года

    Сергей Воскресенский.

    В результате жители Московской области получат свыше 120 новых рабочих мест. Для строительства мясо-молочного хозяйства предусмотрели 3,9 миллиарда рублей.

    Коров в Ступине начали доить на автоматизированной установке | Изображение 2

    Новый комплекс в округе возводит компания «Ступинская Нива». Она входит в состав одного из ведущих агрохолдингов страны — «ЭкоНива».

    Новый животноводческий комплекс рассчитан на 3,6 тысячи коров и оснащен площадками для выращивания 5,1 тысячи голов молочных пород скота.